addio a chris rea il bluesman di josephine e driving home for christmas

«È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro amato Chris, che è morto serenamente oggi dopo una breve malattia.La musica di Chris ha accompagnato la vita di molte persone e la sua eredità continuerà a vivere attraverso le canzoni che ci ha lasciato». Con queste parole la famiglia ha annunciato la morte di Chris Rea, 74 anni, cantante e chitarrista inglese di origini italiane. Chris Rea, distante dagli eccessi del rock spettacolare, ha puntato su atmosfere, storie e una voce inconfondibile, diventando uno degli artisti britannici più apprezzati dal pubblico europeo. Il suo successo non è stato improvviso, ma il risultato di un percorso coerente e profondamente personale. 🔗 Leggi su Panorama.it
