Addio a Chris Rea chi era il cantautore per metà italiano di Driving home for Christmas | Ero destinato al business dei gelati

Chris Rea, il cantautore noto per Driving home for Christmas, è morto oggi all'età di 74 anni. A darne l'annuncio la famiglia: Rea è morto in ospedale dopo una breve malattia. Christopher Anton Rea raggiunse la fama negli anni '80 nel Regno Unito con successi come Fool (If you think it's over) e Let's dance. Due dei suoi album in studio, The road to hell del 1989 e Auberge del 1991, raggiunsero il primo posto nelle classifiche nazionali. Driving home for Christmas non ottenne un successo immediato quando fu pubblicato per la prima volta nel 1986.

