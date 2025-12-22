Adani critica la Supercoppa | Conta solo chi ha vinto Scudetto e Coppa Italia
Inter News 24 Adani analizza la Supercoppa Italiana: tra finale meritata e molte ombre sull’edizione saudita, il commento netto dell’ex difensore. L’edizione della Supercoppa Italiana disputata in Arabia Saudita continua a far discutere, non solo per i risultati maturati sul campo ma anche per il contesto generale che ha accompagnato semifinali e finale. Tra le voci più critiche c’è quella di Daniele Adani, ex calciatore e oggi opinionista televisivo, che ha espresso un giudizio molto severo sull’intera manifestazione. Secondo Adani, l’unico elemento realmente coerente con lo spirito sportivo della competizione è stato l’esito finale, che ha premiato le squadre vincitrici dei due trofei nazionali più importanti. 🔗 Leggi su Internews24.com
