Adamant senza Santiago Con Jesi è un’altra resa

adamant ferrara 58 general jesi 73 ADAMANT: Dioli 3, Bellini, Sackey 3, Renzi 11, Pellicano 4, Tio 16, Solaroli 12, Marchini 5, Casagrande, Caiazza 4. All. Benedetto. GENERAL CONTRACTOR JESI: Di Pizzo 5, Piccone 14, Tamiozzo ne, Maglietti 2, Bruno 14, Arrigoni 3, Palsson 10, Nicoli 14, Del Sole 2, Toniato 10. All. Ghizzinardi. Parziali: 15-18; 34-38; 49-56. E’ un’Adamant senza Santiago, ‘tagliato’ dalla società biancazzurra e nemmeno presente al palazzetto, quella che crolla anche contro Jesi, pagando dazio nell’ultimo quarto dopo una gara passata sempre ad inseguire. Ferrara regge per tre quarti, come accaduto anche a Faenza una settimana fa, ma si spegne negli ultimi dieci minuti, incappando così nell’ottava sconfitta in nove gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
