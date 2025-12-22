Adaeyemi si caccia ancora una volta nei guai Ecco cosa è successo al giocatore durante l’ultima gara!

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adaeyemi si caccia ancora una volta nei guai. Ecco cosa è successo al giocatore in forza al Borussia Dortmund Dopo la multa record di 450.000 euro per porto illegale d’armi, Karim Adeyemi è tornato al centro delle polemiche a Dortmund. Durante la vittoria contro il Borussia Mönchengladbach, l’esterno tedesco, furioso per la sostituzione decisa dal . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

adaeyemi si caccia ancora una volta nei guai ecco cosa 232 successo al giocatore durante l8217ultima gara

© Calcionews24.com - Adaeyemi si caccia ancora una volta nei guai. Ecco cosa è successo al giocatore durante l’ultima gara!

Leggi anche: Sinner nei guai, è successo ancora: è una maledizione

Leggi anche: Cristiano Ronaldo lo fa ancora una volta: altro capolavoro del portoghese in Arabia. Ecco cosa è successo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.