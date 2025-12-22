Adaeyemi si caccia ancora una volta nei guai Ecco cosa è successo al giocatore durante l’ultima gara!
Adaeyemi si caccia ancora una volta nei guai. Ecco cosa è successo al giocatore in forza al Borussia Dortmund Dopo la multa record di 450.000 euro per porto illegale d’armi, Karim Adeyemi è tornato al centro delle polemiche a Dortmund. Durante la vittoria contro il Borussia Mönchengladbach, l’esterno tedesco, furioso per la sostituzione decisa dal . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
