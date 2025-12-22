Acireale il 28 dicembre a Palazzo D’amico una serata speciale dedicata alla beneficenza

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il 28 dicembre alle ore 18.00, nella splendida cornice di Palazzo D’Amico, appuntamento con una serata speciale dedicata alla beneficenza in favore dell’Associazione Guardastelle di Acireale. Durante la serata ci sarà una Performance teatrale dei ragazzi dell’Associazione e a seguire un cocktail augurale. L’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione. Donazione minima: 15 €. Unisciti a noi per trasformare insieme la magia del Natale in un gesto di solidarietà. Palazzo D’Amico Via Carpinati 27, Acireale L'articolo proviene da Dayitalianews. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

