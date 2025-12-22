Acilia scontro tra auto e bus | muore una 27enne

Una ragazza di 27 anni è morta e altre due persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto stamattina in via dei Romagnoli all’altezza con via Andrea da Garessio nella zona tra Acilia e Dragoncello a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il XII gruppo della polizia locale di Monteverde per i rilievi e il personale della polizia locale del gruppo Mare ed Eur in ausilio dei colleghi. Da una primissima ricostruzione dei vigili del fuoco, un’auto con a bordo due ragazze si è scontrata frontalmente con un autobus dell’Atac; gli stessi vigili hanno estratto le due ragazze dall’auto. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Scontro tra auto e bus ad Acilia: morta 27enne, ferita l’amica Leggi anche: Scontro auto-bus Atac, muore 27enne a Ostia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Incidente a Roma, scontro tra bus Atac e un'auto: morta una ragazza. Grave l'amica; Incidente oggi a Roma tra Acilia e Dragoncello, scontro auto-bus Atac: morta una 27enne; Roma, incidente a Ostia: auto si schianta contro un bus. Morta 27enne, grave l'amica di 26 anni; Schianto frontale tra bus e auto: morta una ragazza di 27 anni, grave l'amica. Scontro frontale auto-bus, muore una ragazza di 27 anni - E’ il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto all’alba di oggi, lunedì 22 dicembre, tra Acilia e Dragoncello a Roma. tiburno.tv

Acilia, scontro tra auto e bus: muore una 27enne - Una ragazza di 27 anni è morta e altre due persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto stamattina in via dei Romagnoli all’altezza con via Andrea da Garessio nella zona tra Aci ... msn.com

Scontro tra auto e bus ad Acilia: morta 27enne, ferita l’amica - (Adnkronos) – Una ragazza di 27 anni è morta e altre due persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto stamattina in via dei Romagnoli all'altezza con via Andrea da Garessio nell ... meridiananotizie.it

Da Orizzonte, ad Acilia e Dragona, c'è di tutto e di più... - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.