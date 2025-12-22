Achille Costacurta la bellissima dedica alla madre dopo Ballando | Per me hai vinto tu poi la frecciatina

Martina Colombari a Ballando con le stelle è arrivata quarta. Probabilmente non il risultato che si aspettava e che ha condiviso con Filippo Magnini, ma il percorso dell'ex Miss Italia nel talent Rai è stato comunque molto bello. Durante la trasmissione ha parlato del rapporto con il figlio. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: “Questa volta hai vinto tu!”. “Ballando con le stelle”, la classifica

Leggi anche: “Sorpresa! Hai vinto tu!”. Ballando, la campionessa è proprio lei: da non crederci. In extremis

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Achille Costacurta: dalla lite col vigile alla partecipazione a Pechino Express e l'abuso di droghe. «Ho incontrato tanti psichiatri negli anni: lì ho visto la luce» - Dopo anni di dipendenze e ricoveri forzati, Achille Costacurta trascorre un lungo periodo in una clinica specializzata in Svizzera, dove affronta un percorso profondo di cura e introspezione. leggo.it

A Ballando con le stelle l’ex Miss Italia dedica il suo ballo al figlio Achille Costacurta e denuncia il peso dei giudizi: «Per anni ho cercato di proteggerlo. All’inizio mi chiedevo dove avevo sbagliato" - facebook.com facebook

Achille Costacurta, la rinascita dopo il buio. Il figlio di Billy e Martina racconta al podcast One More Time la sua lotta contro droga, Adhd e depressione. Scopri di più bit.ly/4pwvk9f #salute #health #sicurezza #ricerca #safety #disabili #support #SuperAbileIna x.com