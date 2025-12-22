Acerra grave incidente sul lavoro | operaio di 53 anni lotta tra la vita e la morte

È ricoverato in condizioni disperate Romeo Spera, operaio di 53 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto ad Acerra. L’uomo ha riportato una vasta emorragia cerebrale dopo essere precipitato da un soppalco all’interno di un deposito situato nel rione Pozzillo. Acerra, grave incidente sul lavoro: operaio di 53 anni lotta tra la . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Acerra, grave incidente sul lavoro: operaio di 53 anni lotta tra la vita e la morte Leggi anche: Montello, incidente mortale sul lavoro: perde la vita operaio di 27 anni Leggi anche: Grave incidente sul lavoro al Vulcano Buono: operaio cade mentre monta scaffale, è in pericolo di vita Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Acerra, precipita da un soppalco: grave operaio di 53 anni; Operaio precipita dal ponteggio di un cantiere nel centro di Acerra; Acerra, precipita da un soppalco: grave operaio di 53 anni; Acerra, precipita da un soppalco: grave operaio di 53 anni. Precipita da un soppalco ad Acerra, grave operaio 53enne - Romeo Spera, 53 anni, operaio, è ricoverato in condizioni gravissime dopo un incidente sul lavoro avvenuto ad Acerra. internapoli.it

Acerra, precipita da un soppalco: grave operaio di 53 anni - Ha avuto un’emorragia cerebrale durante una caduta rovinosa all’interno di un deposito di Acerra. ilmattino.it

Operaio precipita dal ponteggio di un cantiere nel centro di Acerra - ACERRA – Un grave infortunio sul lavoro si è verificato ieri ad Acerra, dove un operaio di 53 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere precipitato da un’impalcatura mentre stava svolgendo attività ... ilmediano.com

SICUREZZA IN CITTÀ Lettera aperta al Sindaco di Acerra Signor Sindaco, ad Acerra la sicurezza non è più una percezione: è un’emergenza reale, quotidiana, sotto gli occhi di tutti. I furti in appartamento sono in aumento e colpiscono senza distinzione, di gio - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.