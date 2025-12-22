Accusa un malore e muore in strada

A San Prisco, una donna è deceduta improvvisamente a causa di un malore mentre si trovava in strada. La donna aveva appena partecipato alla Santa Messa in ricordo del marito, scomparso un anno fa. L’episodio ha suscitato grande dolore tra i presenti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto.

Tragedia a San Prisco, una donna è deceduta a seguito di un malore dopo una giornata molto intensa. La donna, infatti, aveva partecipato alla Santa Messa in ricordo del marito, scomparso un anno fa. Quando è rientrata a casa, si sarebbero presentati l'ex compagno della figlia e sua madre.

