Accordo FIFA-Netflix | per i Mondiali 2026 il calcio digitale sbarca sulla piattaforma
(Adnkronos) – L'ecosistema del gaming su abbonamento si prepara a una svolta strutturale in vista della FIFA World Cup 2026. Netflix ha confermato ufficialmente l'arrivo di un nuovo videogioco di simulazione calcistica a marchio FIFA all'interno del proprio catalogo. Il titolo, sviluppato e pubblicato da Delphi Interactive, sarà accessibile esclusivamente agli abbonati della piattaforma, segnando . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
