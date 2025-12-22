Accoltella una donna cieca perché il suo cane abbaia troppo giugulare recisa | condannato a Torino

Aveva iniziato il 2025 accoltellando una donna in strada, a Torino, per un motivo inquietante spiegato così agli inquirenti: “Il suo cane abbaiava troppo”. Inizierà il 2026 agli arresti domiciliari, con una condanna a quattro anni e sei mesi di carcere. È arrivata nei giorni scorsi, infatti, la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Se il cane abbaia troppo scatta il risarcimento ai vicini: “Non serve provare un danno alla salute”

Leggi anche: Lancia il suo cane ormai ridotto a una larva in un giardino, condannato a pagare 500 euro: "Cifra ridicola"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Accoltella una donna poi si lancia dalla finestra, morti entrambi: la tragedia a Cava de’ Tirreni (Salerno) x.com

TRAGEDIA A CAVA DE' TIRRENI. UOMO ACCOLTELLA DONNA POI SI LANCIA DALLA FINESTRA Tragedia a Cava de' Tirreni in un'abitazione di via Ragone. Una donna di 40 anni, l'imprenditrice Anna Tagliaferri, titolare di una nota pasticceria del posto, - facebook.com facebook