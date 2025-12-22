Accoltella una donna cieca perché il suo cane abbaia troppo giugulare recisa | condannato a Torino

🔊 Ascolta la notizia

Aveva iniziato il 2025 accoltellando una donna in strada, a Torino, per un motivo inquietante spiegato così agli inquirenti: "Il suo cane abbaiava troppo". Inizierà il 2026 agli arresti domiciliari, con una condanna a quattro anni e sei mesi di carcere.

