Un 20enne, incensurato, ha prima scagliato una bottiglia contro il cassiere del Carrefour Express e poi lo ha accoltellato al torace. L'aggressione nel pomeriggio della domenica prenatalizia in centro a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Cassiere Carrefour accoltellato dal rapinatore in centro a Milano: la bottigliata alla guardia, poi lo scontro e il sangue davanti ai clienti

Leggi anche: Rapina al Carrefour. Cassiere accoltellato. Ventenne in manette

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Accoltella il cassiere durante una rapina al Carrefour di via Torino a Milano: l'aggressione davanti ai clienti; Via Torino, 20enne cerca di rapinare il Carrefour di via Torino e accoltella un cassiere sotto gli occhi di decine di clienti.

Accoltella il cassiere durante una rapina al Carrefour di via Torino a Milano: l’aggressione davanti ai clienti - Un 20enne, incensurato, ha prima scagliato una bottiglia contro il cassiere del Carrefour Express e poi lo ha accoltellato al torace ... fanpage.it