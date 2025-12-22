Accoltella il cassiere durante una rapina al Carrefour di via Torino a Milano | l'aggressione davanti ai clienti

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 20enne, incensurato, ha prima scagliato una bottiglia contro il cassiere del Carrefour Express e poi lo ha accoltellato al torace. L'aggressione nel pomeriggio della domenica prenatalizia in centro a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Cassiere Carrefour accoltellato dal rapinatore in centro a Milano: la bottigliata alla guardia, poi lo scontro e il sangue davanti ai clienti

Leggi anche: Rapina al Carrefour. Cassiere accoltellato. Ventenne in manette

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Accoltella il cassiere durante una rapina al Carrefour di via Torino a Milano: l'aggressione davanti ai clienti; Via Torino, 20enne cerca di rapinare il Carrefour di via Torino e accoltella un cassiere sotto gli occhi di decine di clienti.

accoltella cassiere durante rapinaAccoltella il cassiere durante una rapina al Carrefour di via Torino a Milano: l’aggressione davanti ai clienti - Un 20enne, incensurato, ha prima scagliato una bottiglia contro il cassiere del Carrefour Express e poi lo ha accoltellato al torace ... fanpage.it

accoltella cassiere durante rapinaVia Torino, 20enne cerca di rapinare il Carrefour e accoltella un cassiere sotto gli occhi di decine di clienti: arrestato - Paura nel supermercato Carrefour di via Torino nel pieno della domenica dello shopping prenatalizio: intorno alle 17. milano.corriere.it

accoltella cassiere durante rapinaRapina al Carrefour. Cassiere accoltellato. Ventenne in manette - L’irruzione nel tardo pomeriggio al Carrefour di via Torino, a due passi da piazza Duomo. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.