Accoltella il cassiere durante una rapina al Carrefour di via Torino a Milano | l'aggressione davanti ai clienti
Un 20enne, incensurato, ha prima scagliato una bottiglia contro il cassiere del Carrefour Express e poi lo ha accoltellato al torace. L'aggressione nel pomeriggio della domenica prenatalizia in centro a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Accoltella il cassiere durante una rapina al Carrefour di via Torino a Milano: l'aggressione davanti ai clienti; Via Torino, 20enne cerca di rapinare il Carrefour di via Torino e accoltella un cassiere sotto gli occhi di decine di clienti.
