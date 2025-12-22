Accoltella alla gola una donna non vedente | Il suo cane abbaiava troppo Condannato
"Il suo cane abbaiava troppo". Così aveva spiegato agli inquirenti il motivo del suo gesto un uomo di 73 anni di Torino, condannato per tentato omicidio per aver accoltellato alla gola una donna non vedente.L'episodio risale allo scorso gennaio: i due si conoscevano bene e già in passato avevano. 🔗 Leggi su Today.it
