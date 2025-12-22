Accoltella alla gola una donna non vedente | Il suo cane abbaiava troppo Condannato

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il suo cane abbaiava troppo". Così aveva spiegato agli inquirenti il motivo del suo gesto un uomo di 73 anni di Torino, condannato per tentato omicidio per aver accoltellato alla gola una donna non vedente.L'episodio risale allo scorso gennaio: i due si conoscevano bene e già in passato avevano. 🔗 Leggi su Today.it

accoltella alla gola una donna non vedente il suo cane abbaiava troppo condannato

© Today.it - Accoltella alla gola una donna non vedente: "Il suo cane abbaiava troppo". Condannato

Leggi anche: Accoltella una donna cieca perché il suo cane abbaia troppo (giugulare recisa): condannato a Torino

Leggi anche: Lancia il suo cane ormai ridotto a una larva in un giardino, condannato a pagare 500 euro: "Cifra ridicola"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

accoltella gola donna vedenteAccoltella una donna, poi si lancia dalla finestra: morti entrambi - Da una prima ricostruzione pare che i due fossero fidanzanti, ma non conviventi. msn.com

Accoltella il convivente alla gola, donna di 35 anni arrestata: deve indossare il braccialetto elettronico - È accusata di aver preso un coltello da cucina, ferendo lievemente al collo il convivente dopo una lite. leggo.it

Donna accoltellata a Milano. Ha confessato l'uomo: "Colpita a caso nel simbolo del potere economico" - Grazie alle immagini è stato identificato Vincenzo Lanni già condannato per lo stesso comportamento in passato Ha confessato Vincenzo Lanni, il ... rainews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.