accessi al pronto soccorso continuano a crescere ecco i dati della asl

PISTOIA Se il 2024 ha segnato per la sanità pistoiese un anno di assestamento, il 2026 rischia di essere l’anno decisivo: o il territorio consoliderà i percorsi alternativi al pronto soccorso, oppure il sistema tornerà sotto pressione. I dati, estratti dalla Relazione al Piano delle Performance 2024 dell’ Azienda Usl Toscana Centro, offrono una fotografia chiara della tendenza: gli accessi al San Jacopo non stanno diminuendo, anzi. Sono passati da 60.906 nel 2023 a 63.845 nel 2024, mentre il presidio della Valdinievole, a supporto del bacino pistoiese, è salito a 34.269 accessi. Numeri che raccontano una domanda crescente e che, nel 2026, potrebbero tradursi in un nuovo incremento se non verranno potenziati filtri territoriali e strutture intermedie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

