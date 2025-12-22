Accerchiata e aggredita da tre Rottweiler | ragazzina finisce in ospedale per i morsi alle gambe

Una ragazzina di 11 anni è rimasta ferita e trasportata in ospedale dopo essere stata aggredita da tre Rottweiler vicino alla fermata dello scuolabus a Musigliano di Cascina. L'incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali stanno intervenendo per garantire la sicurezza. La vicenda evidenzia l'importanza di un controllo adeguato sui cani di grandi dimensioni.

Tre grossi cani, di razza Rottweiler, intenti ad aggredire una ragazzina di 11 anni nei pressi della fermata dello scuolabus a Musigliano di Cascina. A notare la scena di terrore un finanziere del Comando provinciale della Guardia di finanza di Pisa che, libero dal servizio, stava transitando a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

