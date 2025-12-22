Accerchiata e aggredita da tre Rottweiler | ragazzina finisce in ospedale per i morsi alle gambe

Una ragazzina di 11 anni è rimasta ferita e trasportata in ospedale dopo essere stata aggredita da tre Rottweiler vicino alla fermata dello scuolabus a Musigliano di Cascina. L'incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali stanno intervenendo per garantire la sicurezza. La vicenda evidenzia l'importanza di un controllo adeguato sui cani di grandi dimensioni.

