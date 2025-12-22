accadde a betlemme che successo in piazza matteotti con la vera magia del natale

Imola (Bologna), 22 dicembre 2025 – Voci di bambini, musica e una piazza Matteotti affollata hanno riportato ieri pomeriggio il Natale nel cuore della città. È andata in scena la XXII edizione di ‘Accadde a Betlemme’, la rappresentazione artistica che da oltre vent’anni coinvolge gli alunni delle scuole San Giovanni Bosco, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, diventando uno degli appuntamenti più riconoscibili delle festività cittadine. Il centro storico si è animato di canti, recitazioni e musica dal vivo, in un racconto corale capace di unire famiglie, cittadini e visitatori. Il titolo dell’edizione 2025, ‘In cammino sotto la luce di una grande stella’, ha guidato lo spettacolo, proponendo una rilettura partecipata della nascita di Gesù e del significato ancora attuale del suo messaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

