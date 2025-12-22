Il Gourmet Festival di St. Moritz è uno dei palcoscenici più importanti della gastronomia internazionale. Fondato nel 1994, uno dei primi del genere, ha ospitato, spesso in anticipo sui tempi, cuochi che hanno definito l’alta cucina contemporanea. Succedeva tra fine gennaio e i primissimi di febbraio, in quel limbo tra le feste natalizie e le settimane bianche, e richiamava negli hotel più belli di St Moritz il mondo gastronomico, compresi critici, produttori, appassionati (dal 2026 si sposta a fine agosto). Nel 2012, a rappresentare l’Italia, c’erano i fratelli Cerea con una cena allo storico Carlton Hotel. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Abbiamo cenato al ristorante Da Vittorio a St Moritz, con sala nuova e un menù rivisitato

Leggi anche: "A star is born", la festa di Dora Invernizzi al Badrutt's Palace di St. Moritz: cena affidata al tristellato Da Vittorio e concerto dei Ricchi e Poveri

Leggi anche: Da Milano a Verona, a Cortina, dalla Rive Gauche parigina al lusso di St. Moritz... Con tante stelle o “democratici”. Da prenotare per le feste e/o assicurarsi poi un 2026 di gran gusto

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Giovedì 18 Dicembre, all’Osteria del Pescatore di Campotosto, non abbiamo semplicemente cenato con il gruppo dei Boscaioli. Abbiamo fermato il tempo. Ci siamo fatti gli auguri di Natale, abbiamo ripensato al cammino fatto insieme in questi due anni e inizi - facebook.com facebook