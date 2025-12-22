Abbandona l’auto e poi sparisce | trovato morto a 46 anni nel canale

22 dic 2025

Perugia, 22 dicembre 2025 – Tragedia a Tolentino. È stato ritrovato senza vita nel canale, intorno alle 21.30, un 46enne che era scomparso dal pomeriggio di sabato. Le ricerche sono partite da un’auto che era stata trovata con lo sportello aperto in contrada Ributino, dopo il distributore di metano, vicino a una falegnameria. La vittima è un cittadino lituano di 46 anni (Y. I. – queste le sue iniziali), viveva in provincia di Perugia e, stando a quanto è stato possibile ricostruire, era disoccupato. Le cause della morte. Resta il giallo sulle cause della morte: in mancanza di elementi che indichino altre piste, al momento i carabinieri parlano di incidente, anche se non è esclusa l’ipotesi di un gesto volontario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

