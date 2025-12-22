A18 lavori urgenti in galleria | chiude il tratto Roccalumera-Messina
Autostrade siciliane comunica che, dalle 22 del 22 dicembre 2025 alle 6del 23 dicembre, per lavori urgenti ed indifferibili nella galleria Serra in direzione Messina al km 5+500, sulla A18 direzione Messina, verrà istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo di Roccalumera per tutti i mezzi in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
