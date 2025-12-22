A Villachiaviche torna la tradizione | alla chiesa di San Giuseppe va in scena il grandioso presepe vivente
Villachiaviche si prepara ad accogliere il Natale con un appuntamento che punta a coinvolgere direttamente bambini e famiglie in un momento di raccoglimento dedicato a celebrare la Natività. E così, come da tradizione, risalente al 1976, venerdì 26 dicembre (ore 17) alla chiesa di San Giuseppe. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
