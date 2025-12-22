A Trento la pizza la serve… Babbo Natale

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Da noi la pizza la serve Babbo Natale”. È con queste parole – che non capita di sentire tutti i giorni – che Luca Resta, direttore della sede trentina di Caprizza in via Roma, annuncia una curiosa e simpatica iniziativa nel locale per queste festività natalizie.L’iniziativaI camerieri. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

