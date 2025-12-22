A Torino la radio pro Askatasuna usa spazi pubblici e canone agevolato
A Torino, la radio pro Askatasuna utilizza spazi pubblici e un canone agevolato per diffondere le proprie idee. Tuttavia, questa scelta si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso le modalità di espressione del dissenso e le restrizioni che talvolta vengono imposte. Se c’è una cosa a cui il Partito democratico e la sinistra istituzionale si sono dimostrati allergici in questi anni è il dissenso.
Se c’è una cosa a cui il Partito democratico e la sinistra istituzionale si sono dimostrati allergici in questi anni è il dissenso. Tra richieste di censura, commissioni di sorveglianza e demonizzazioni feroci nei riguardi di presunti razzisti, no vax e putiniani assortiti, hanno condotto una battaglia senza quartiere contro la libertà di espressione. Curiosamente, tuttavia, in qualche occasione i sinceri democratici si riscoprono tolleranti e inclusivi, e si ergono addirittura a baluardo delle posizioni dissenzienti. Emblematico in tal senso è il caso della torinese Radio Blackout, emittente dell’antagonismo piemontese, che si è distinta negli ultimi tempi per il grande sostegno offerto ad Askatasuna, con cui condivide per lo meno la cultura politica e forse pure qualche militante. 🔗 Leggi su Panorama.it
