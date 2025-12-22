Radio Blackout paga meno della metà del prezzo (6.965 euro). E fa da regia agli scontri. Se c’è una cosa a cui il Partito democratico e la sinistra istituzionale si sono dimostrati allergici in questi anni è il dissenso. Tra richieste di censura, commissioni di sorveglianza e demonizzazioni feroci nei riguardi di presunti razzisti, no vax e putiniani assortiti, hanno condotto una battaglia senza quartiere contro la libertà di espressione. Curiosamente, tuttavia, in qualche occasione i sinceri democratici si riscoprono tolleranti e inclusivi, e si ergono addirittura a baluardo delle posizioni dissenzienti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - A Torino la radio pro Askatasuna usa spazi pubblici a canone agevolato

Leggi anche: Sud, un piano per i giovani: affitti a canone agevolato e nuovi alloggi universitari

Leggi anche: Torino, sale la tensione per il corteo pro Askatasuna: attesi migliaia di manifestanti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La manifestazione a Torino dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Scontri tra antagonisti e polizia. Nove agenti feriti; La minaccia del leader di Askatasuna: Faremo di Torino la nuova Val di Susa. E invita alla rivolta; Torino, scontri tra polizia e manifestanti al corteo per Askatasuna, nove agenti feriti; Askatasuna, guerriglia a Torino. Petardi e pietre contro le forze dell'ordine: undici agenti feriti.

Askatasuna, guerriglia a Torino. Petardi e pietre contro le forze dell'ordine: undici agenti feriti - Tensione alle stelle alla manifestazione dopo lo sgombero del centro sociale: gli antagonisti hanno cercato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine, che hanno risposto con lacrimogeni, manganel ... rainews.it