A Terranuova concerto di Natale conWalter Sterbini

Il 27 dicembre alle 21.15 presso l’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini si terrà un concerto di Natale con Walter Sterbini, cantante di Sangiovanni. L’evento, intitolato “Un po’ del mio tempo migliore”, offrirà un momento di musica e riflessione in occasione delle festività. La serata è rivolta a tutti coloro che desiderano trascorrere un momento di compagnia e musica in un contesto sobrio e accogliente.

Arezzo, 22 dicembre 2025 – Il prossimo sabato 27 dicembre alle 21.15 all'Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini si terrà il Concerto di Natale con protagonista il cantante sangiovannese Walter Sterbini, che allieterà i partecipanti con la sua voce, con lo spettacolo "Un po' del mio tempo migliore". Ad accompagnare Sterbini sul palco Nino Fabis al pianoforte, Marco Raspini alle chitarre e G.P. Righeschi alle percussioni. "Abbiamo voluto inserire anche un concerto come questo nel programma delle festività – ha detto l'Assessore alla cultura, Sara Grifoni – per offrire alla cittadinanza l'opportunità di usufruire gratuitamente di musica di qualità e vivere l'Auditorium comunale in un momento speciale come quello delle feste natalizie".

