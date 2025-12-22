A scuola di no profit | L’improvvisazione ormai non basta più

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il volontariato? Non si può più improvvisare. E manca un ricambio generazionale". Filippo Viganò, presidente del Centro di servizio per il volontariato per Monza, Lecco e Sondrio, mette in evidenza le difficoltà con cui si misura quotidianamente. Soltanto a Monza e Brianza sono operativi 1.173 enti non profit e del terzo settore (17.983 in Lombardia), iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore. Si occupano (qualcuno anche in più ambiti) soprattutto di cultura, sport e ricreazione (52,6%), assistenza sociale e protezione civile (26,7%), sanità (12%); filantropia e promozione del volontariato (11,5%) e poi mille rivoli tra ambiente, solidariteà internazionale, istruzione e ricerca, attività politica, sviluppo economico e associazioni religiose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

a scuola di no profit l8217improvvisazione ormai non basta pi249

© Ilgiorno.it - A scuola di no profit: "L’improvvisazione ormai non basta più"

Leggi anche: La carriera da allenatore di Vieira è un flop: ormai il suo nome non basta più per garantirgli una panchina (So Foot)

Leggi anche: La crisi di Alexander-Arnold è la crisi di un sistema, ormai essere forti non basta più (Guardian)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.