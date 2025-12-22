A scuola di no profit | L’improvvisazione ormai non basta più

"Il volontariato? Non si può più improvvisare. E manca un ricambio generazionale". Filippo Viganò, presidente del Centro di servizio per il volontariato per Monza, Lecco e Sondrio, mette in evidenza le difficoltà con cui si misura quotidianamente. Soltanto a Monza e Brianza sono operativi 1.173 enti non profit e del terzo settore (17.983 in Lombardia), iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore. Si occupano (qualcuno anche in più ambiti) soprattutto di cultura, sport e ricreazione (52,6%), assistenza sociale e protezione civile (26,7%), sanità (12%); filantropia e promozione del volontariato (11,5%) e poi mille rivoli tra ambiente, solidariteà internazionale, istruzione e ricerca, attività politica, sviluppo economico e associazioni religiose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

