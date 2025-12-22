A Roma gli Stati generali dell’onorificenza civile Presente APAMRI che nomina Lino Banfi Presidente Onorario

A Palazzo Valentini l’Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana (APAMRI) celebra il primo anno di attività, nomina Lino Banfi Presidente Onorario e rilancia il valore del merito come fondamento della Repubblica Martedì 16 dicembre, l’Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana (APAMRI) si è riunita a Roma, presso Palazzo Valentini – Sala David Sassoli, in occasione degli Stati generali dell’onorificenza civile, a un anno dalla nascita dell’associazione. Un appuntamento nazionale che ha visto la partecipazione di delegati regionali, provinciali e volontari, ponendo al centro il valore del merito come fondamento della Repubblica e leva per l’impegno sociale e istituzionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

