A proposito dell’Anno Santo a Roma

José Luis Alonso Ponga* PROMULGAZIONE E PERIODICITÀ DEGLI ANNI SANTI. Nel giorno dell’Ascensione del Signore del 2024, nel primo pomeriggio, Papa Francesco, in sedia a rotelle spinta da un sampietrino, assistito dal cerimoniere mons. Marc Djetaba, ha percorso una delle navate laterali fino al portico della Basilica di San Pietro, dove ha avuto luogo il rito dell’indizione, ovvero la proclamazione pubblica dell’Anno Santo 2025. Proseguiva così la tradizione istituzionalizzata da Gregorio XIII con la convocazione del giubileo del 1575. Un giubileo religioso, ma con un’intenzione al tempo stesso politica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

