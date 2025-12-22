A Natale stiamo tutti in pigiama tranne Carlo Verdone Regali? Ho detto basta tanto mi arrivano delle cazzate | la confessione di Christian De Sica da Fazio

“A Natale stiamo tutti in pigiama, siamo più comodi. Tutti tranne Carlo Verdone, che viene da fuori, altrimenti in pigiama prende freddo”. Christian De Sica ha raccontato a Fabio Fazio, a Che tempo che fa, sul Nove, la propria cena di Natale. “Regali? Ho detto a tutti di non farmi niente, tanto mi regalano una cazzata “. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

