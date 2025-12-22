A Napoli domani la fiamma olimpica | da Carlo di Borbone a Ciro Ferrara e Giuseppe Nargi chi sono i tedofori

Domani, martedì 23 dicembre, Napoli sarà protagonista della staffetta della fiamma olimpica in vista dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. La staffetta prenderà il via alle 17, e si snoderà lungo un percorso che collega la periferia al cuore storico di Napoli. Il punto di partenza ufficiale è previsto all’altezza di Corso Umberto I, 135, mentre l’arrivo sarà in piazza Plebiscito intorno alle 19,30, dove si svolgerà la cerimonia conclusiva con la partecipazione di istituzioni, atleti e cittadini. Anche Raffaella Giugni (Marevivo) tra i protagonisti Tra i tedofori spiccano nomi noti della finanza, dello sport e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Napoli accoglie fiamma olimpica, tra i tedofori anche Carlo di Borbone

Leggi anche: La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026: come avviene l'accensione e chi sono i primi tedofori

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 18 a Napoli; Milano Cortina 2026, la Fiamma Olimpica arriva a Napoli: il percorso e i tedofori annunciati da Coca-Cola; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: dalla Calabria alla Campania - La fiaccola stasera a Salerno. Il sindaco: “Il fuoco di Olimpia scalda i nostri cuori”; La fiamma olimpica arriva a Napoli: modifiche alla viabilità e strade chiuse.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la Fiamma Olimpica oggi e domani tra Napoli e provincia - La fiamma olimpica in Campania: oggi nella provincia di Napoli, domani nel capoluogo partenopeo. fanpage.it