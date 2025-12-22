A Mosca un generale è stato ucciso da una bomba sotto la sua auto

Un generale russo è morto in seguito a un’esplosione avvenuta a Mosca nella mattina di lunedì, secondo quanto riferito dalle autorità russe e dai media statali. Il Comitato Investigativo della Federazione Russa ha dichiarato che il tenente generale Fanil Sarvarov, capo del dipartimento di addestramento operativo dello Stato Maggiore delle Forze Armate, è deceduto a causa delle ferite riportate dopo la detonazione di un ordigno collocato sotto la sua automobile. L’esplosione si è verificata in una zona residenziale nel sud della capitale, in via Yaseneva, nei pressi di un edificio di appartamenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

