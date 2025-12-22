A Mosca un generale è stato ucciso da una bomba sotto la sua auto
Un generale russo è morto in seguito a un’esplosione avvenuta a Mosca nella mattina di lunedì, secondo quanto riferito dalle autorità russe e dai media statali. Il Comitato Investigativo della Federazione Russa ha dichiarato che il tenente generale Fanil Sarvarov, capo del dipartimento di addestramento operativo dello Stato Maggiore delle Forze Armate, è deceduto a causa delle ferite riportate dopo la detonazione di un ordigno collocato sotto la sua automobile. L’esplosione si è verificata in una zona residenziale nel sud della capitale, in via Yaseneva, nei pressi di un edificio di appartamenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Attentato bomba a Mosca, ucciso il generale russo Fanil Sarvarov. Sospetti sui servizi ucraini
A Mosca un generale è stato ucciso da una bomba sotto la sua auto - Fanil Sarvarov, alto ufficiale dello Stato maggiore russo, è morto in un’esplosione in una zona residenziale della capitale. ilfoglio.it
Bomba esplode a bordo di un'auto a Mosca, ucciso il generale di Stato Maggiore russo Fanil Sarvarov. La Russia: «Sospetti su Kiev» - Un ufficiale dello Stato Maggiore russo e morto lunedi mattina nell'esplosione di un'auto nel sud di Mosca, ha annunciato il Comitato Investigativo Russo, aggiungendo che ... msn.com
Generale russo ucciso in un attentato vicino a Mosca - Nell'attentato avvenuto oggi a Balashikha, vicino a Mosca, è stato ucciso il generale Moskalik, vice capo del Dipartimento per le operazioni dello Stato maggiore. ansa.it
Una potente esplosione nella zona sud di Mosca, una bomba piazzata sotto il pianale della vettura su cui viaggiava il generale russo Fanil Sarvarov, 56 anni, morto poco dopo per le ferite riportate. Era il capo del dipartimento di addestramento operativo dello - facebook.com facebook
