A Milano anche la bolletta del gas è più cara delle altre città | oltre mille euro per una casa da 70mq in inverno

Secondo l'ultima analisi del think tank italiano per il clima Ecco, a Milano in una casa da 70 mq si spenderanno 1.000 euro circa per il riscaldamento durante l'inverno, rendendo la bolletta del gas più elevata rispetto ad altre città italiane. Questa situazione evidenzia le diverse condizioni di consumo e costi energetici sul territorio nazionale.

Secondo l'ultima analisi del think thank italiano per il clima Ecco, a Milano in una casa da 70 mq si spenderanno 1.079 euro per il gas da novembre 2025 a marzo 2026. A Roma il costo sarà di circa 1.007 euro mentre a Palermo di 677 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

