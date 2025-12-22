A Londra corsi anti-misoginia per 11enni Ma la destra | Il problema sono i migranti
Dimezzare la violenza contro le donne entro dieci anni. Il governo inglese di Keir Starmer si pone un obiettivo ambizioso, ma irrita non solo la destra - che lo accusa di ipocrisia nel dibattito sulle origini della misoginia e sui metodi con cui affrontarla - ma scontenta anche diverse associazioni di settore, che lamentano scarsi fondi e zero consultazioni durante il progetto, definito «caotico, casuale, e ben peggiore di quello condotto sotto i conservatori». Il focus della nuova «strategia» anti- violenza è la scuola. Oltre alla nascita di squadre dedicate alle aggressioni sessuali e agli stupri in tutte le forze di polizia entro il 2019, il piano prevede una formazione specifica per gli insegnati, in modo che riescano a individuare e contrastare la misoginia in classe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
