A lezione di vita con gli chef | Condividiamo ricette e storie | sacrifici ma la passione vince

Milano, 22 dicembre 2025 – Il “Natale al Vespucci“ è cominciato con l’ executive chef Sabrina Macrì e il sous-chef (ed ex vespucciano) Cristopher Crouchman dello stellato BistRo “Aimo e Nadia“ di Milano che - con una doppia masterclass - hanno c oinvolto otto classi preparando e facendo degustare il famoso risotto milanese che ha vinto pure la puntata dedicata ai risotti di “Foodish“ condotta da Joe Bastianich. Un viaggio in cinque tappe. È stato il primo appuntamento di un viaggio in cinque tappe che ha coinvolto, tra gli altri, il mastro pasticciere Mario Ragona, con una dimostrazione a base di cioccolato, e il “prof“ Marcello Leoni di Cast, l’Istituto italiano di Arti Culinarie e Ospitalità, che ha tenuto una masterclass sui formaggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

