A La Ruota della Fortuna non sempre basta preparazione e bravura: a volte una lettera sbagliata o poche centinaia di euro possono cambiare il destino di un concorrente. Da questo spunto nasce la puntata speciale di stasera, in cui Gerry Scotti e Samira Lui accoglieranno alcuni ex concorrenti per offrire loro una vera e propria “seconda chance”. L’annuncio di Gerry Scotti. In chiusura di puntata, Scotti ha raccontato come il desiderio di rivedere in gioco chi aveva perso per un dettaglio minimo fosse ormai ricorrente: “Tu mi senti dire in trasmissione da un po’ di tempo che mi piacerebbe dare una seconda chance a tutti coloro che hanno perso per 100 euro, oppure se hanno sbagliato una lettera”, ha spiegato al pubblico. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - A La Ruota della Fortuna arriva una “seconda chance” per chi ha perso per un soffio

Leggi anche: Gerry Scotti non si ferma: arriva la Seconda Chance della Ruota della Fortuna

Leggi anche: Arriva la ‘Seconda Chance’ de La Ruota della Fortuna

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti dà una seconda chance ai beffati: svelata la puntata speciale; La ruota della fortuna: La Ruota del Tempo: 1954 a Firenze Video; La Ruota della Fortuna 18 dicembre 2025: quanto ha vinto la campionessa Andrea; Tv, Mediaset in testa negli ascolti con Canale 5. Arretrano i concorrenti.

Gerry Scotti non si ferma: arriva la Seconda Chance della Ruota della Fortuna - La Ruota della Fortuna dedica una puntata speciale ai concorrenti sconfitti per pochi euro o una lettera sbagliata ... fanpage.it