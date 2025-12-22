A Gerusalemme Est demolito palazzo di 4 piani | Ci hanno svegliato e hanno distrutto il nostro futuro

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gerusalemme Est le autorità israeliane hanno condotto la più grande demolizione dall'inizio dell'anno: una palazzina con 13 appartamenti in cui vivevano circa novanta palestinesi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Massacro in una scuola a Gaza, l'esercito israeliano bombarda l'edificio durante un matrimonio: almeno 6 morti; Gaza travolta da pioggia e vento: migliaia di tende distrutte, bambini e famiglie senza riparo.

