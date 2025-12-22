A Genova aumenta la popolazione? Vi spiego perché è un fuoco di paglia
Come cambia la popolazione in Italia, in Liguria e a Genova? L'Istat ha fornito un aggiornamento del censimento 2024 con i dati definitivi dell'ultimo anno completo: al 31 dicembre 2024 in Italia vivono 58.943.464 persone, 27.766 in meno rispetto al 2023 (un calo dello 0,5 per mille). Come cambia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
PORTO DI GENOVA, TRAFFICO MERCI IN AUMENTO I traffici del nostro Porto sono continuati a aumentare per tutto il 2024 sia in termini di tonnellate( incremento del 6%) che di container (incremento del 3%). Questi risultati derivano dal duro lavoro svolto ne - facebook.com facebook
Edilizia, nasce a Genova il 'Pass di Cantiere' per aumentare trasparenza e sicurezza x.com
