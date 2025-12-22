A Foggia appuntamento con il Corteo dei Re Magi

22 dic 2025

Lunedì 5 gennaio 2026, con partenza alle 17.30 dal sagrato della Chiesa Santa Maria della Croce in viale XXIV maggio, una suggestiva sfilata ispirata ai Re Magi attraverserà la città di Foggia. L’iniziativa è promossa, in collaborazione con l’associazione ‘Musica è’, dal Settore Cultura del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

