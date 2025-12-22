La Coppa del mondo di sci alpino torna protagonista, in un insolito lunedì, con l’ultima gara prima della breve pausa per le festività natalizie. L’Alta Badia ospita infatti il ritorno in pista dello slalom speciale: le due manche si disputeranno alle 10:00 e alle 13:30. Il quarto appuntamento stagionale dedicato agli specialisti dei pali stretti propone l’ostico esame della storica Gran Risa. L’immagine più calzante sembra quella di una disciplina che cerca ancora il suo padrone: le prime tre gare si sono infatti concluse con altrettanti vincitori. Al comando della classifica di specialità c’è al momento il norvegese Timon Haugan con 195 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Alta Badia, tv, streaming

Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Alta Badia e superG Val d’Isere, tv, streaming

Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Courchevel, tv, streaming

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Startlist discesa Val d’Isere 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane; C'è l'incognita meteo sul secondo super-g di CdM: numeri bassi per le azzurre, la startlist della sfida bis sulla 'O.K.'; A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Val Gardena e Val d’Isère, tv, streaming; Tra Odermatt e von Allmen tanto azzurro: ecco la startlist del super-g in Val Gardena e Franzoni....

A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Alta Badia, tv, streaming - La Coppa del mondo di sci alpino torna protagonista, in un insolito lunedì, con l'ultima gara prima della breve pausa per le festività natalizie. oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Alta Badia e superG Val d’Isere, startlist, streaming - La Coppa del Mondo di sci alpino è pronta ad offrire una domenica di grande spettacolo: emozionanti battaglie sul filo dei centesimi sono pronte a far ... oasport.it