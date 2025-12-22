A casa di Andrea Delogu arriva la coppa gigante di Ballando con le Stelle | video e festa con Nikita Perotti

Rimini, 22 dicembre 2025 - La coppa di “Ballando con le Stelle” è finalmente arrivata a casa di Andrea Delogu. Non con una cerimonia solenne, ma con il tono ironico e quotidiano che la conduttrice ama condividere con chi la segue: in una storia Instagram la si vede salire lentamente in ascensore, ripresa mentre varca la soglia di casa come un ospite speciale, quasi a voler prendersi tutto il tempo per assaporare il traguardo. Poco dopo, un’altra storia, questa volta pubblicata da Nikita Perotti, il maestro con cui Andrea ha conquistato il pubblico e il televoto, suggella la fine di un viaggio intenso e vincente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

