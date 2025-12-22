A Bormio l' attesa olimpica si colora di Oro bianco
E' stata inaugurata, presso il Centro Visitatori Valfurva, in Piazza Forba 4 a Sant'Antonio Valfurva, la mostra “Oro Bianco: una storia di sport e comunità”, un'esposizione che celebra il profondo legame tra la Valtellina e i Giochi Olimpici Invernali. L'allestimento, nato dalla collaborazione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
