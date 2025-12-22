a Bari la prima notte d’Italia dove la poesia si sperimenta in discoteca

La notte può essere altro. Non solo suoni, non solo corpi. Può essere parola. Può essere poesia. Per la prima volta in Italia, venerdì 19 dicembre, al Nova Club Culture di Bari, è accaduto qualcosa di diverso. Una pista da ballo che si è trasformata in spazio emotivo, dove i bassi si sono. 🔗 Leggi su Baritoday.it

