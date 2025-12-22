520 milioni di bambini vivono la guerra violazioni aumentate del 30%
Sono dati allarmanti, quelli che emergono dal report annuale di Save the Children, l’Organizzazione a tutela di bambini e adolescenti. Secondo il rapporto “Stop the war on children: security for whom?” 1 minore su 5 al mondo vive in zone di conflitto, e le gravi violazioni accertate in queste aree sono aumentate del 30% solo nel 2024, segnando un triste record. 🔗 Leggi su Fanpage.it
