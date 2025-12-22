520 milioni di bambini vivono la guerra violazioni aumentate del 30%

Sono dati allarmanti, quelli che emergono dal report annuale di Save the Children, l’Organizzazione a tutela di bambini e adolescenti. Secondo il rapporto “Stop the war on children: security for whom?” 1 minore su 5 al mondo vive in zone di conflitto, e le gravi violazioni accertate in queste aree sono aumentate del 30% solo nel 2024, segnando un triste record. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Ben 520 milioni di bambini vivono in zone di conflitto: per Save the Children il 2024 è stato l’annus horribilis

Leggi anche: Unicef: 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Giornata internazionale del migrante: 1 minore su 2 morto annegato nelle rotte migratorie; Nel 2025 ogni giorno 23 mila bambini sono nati in aree di conflitto o colpite da disastri climatici.

Numero record di bambini in conflitto: oltre 520 milioni - Le gravi violazioni contro bambini e adolescenti in queste aree sono aumentate del 30%, oltre metà di esse sono ... savethechildren.it

8 milioni di bambini nati in conflitti o disastri climatici nel 2025 - Nel 2025 circa 8 milioni di bambini sono nati in situazioni di crisi come conflitti e disastri climatici. savethechildren.it