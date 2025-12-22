50 anni di Zoc ed Nadel a Modigliana per le feste gusto e intrattenimento arrivano in piazza
programma ricco di eventi, degustazioni e momenti di intrattenimento per tutte le età, riunendo la comunità in un’atmosfera di convivialità e tradizione.
Quest'anno a Modigliana il Natale si festeggia con un anniversario speciale: i cinquant'anni del "Zoc ed Nadel", la manifestazione nata dall'iniziativa dei fratelli Cino e Giovanni Rabiti che continua a caratterizzare le festività di Modigliana e che, anche in questa occasione, propone un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Cento eventi per le feste di Natale. Mercatini, mostre e intrattenimento: "Scegliete la città e le sue bellezze"
Leggi anche: Gusto, cultura e intrattenimento a Sammichele di Bari con 'Calici nel Borgo'
Quest'anno si festeggiano i 50 anni de "Zoc ed Nadel" , nato dalla originale iniziativa dei fratelli, Cino e Giovanni Rabiti. Una manifestazione unica che caratterizza le feste di Natale di Modigliana con un programma denso di iniziative. Esprimo un sincero ringr - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.