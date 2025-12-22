22 dicembre 650 anni dalla morte di Boccaccio
Firenze, 22 dicembre 2025 - Sette ragazze e tre ragazzi abbandonano Firenze per ritirarsi in campagna: lasciano alle spalle una città desolata, davanti li attende un mondo nuovo tutto da ricostruire. Sono i protagonisti del Decameron di Giovanni Boccaccio che prende le mosse dalla terribile epidemia di peste del 1348. In “ Cronache dalla Storia”, riproposto oggi alle 22.40 su Rai Storia per i 650 anni dalla scomparsa di Boccaccio, il 21 dicembre 1375, Cristoforo Gorno ripercorre i luoghi del Decameron per riallacciare i fili di questa vicenda. In quelle pagine Boccaccio lascia una delle più celebri descrizioni degli effetti della peste, ma grazie all’espediente delle novelle che i giovani raccontano giorno per giorno, restituisce anche uno spaccato della società del suo tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
