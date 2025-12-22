15 persone morte in un incidente autostradale in Indonesia | Intrappolate tra i vetri rotti e la carrozzeria

Grave incidente a Semarang, in Indonesia. Un autobus con 34 passeggeri si è scontrato al casello. 15 persone sono morte, e 19 feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

