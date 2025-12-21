. Questa sera, domenica 21 dicembre 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 21 dicembre 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata un’intervista al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vicepremier Matteo Salvini con cui si approfondiranno diversi temi legati alla stretta attualità, a partire dalla situazione in Ucraina: mentre l’Europa ha dato il via libera a un prestito da 90 miliardi di euro per Kiev, a Miami è previsto un nuovo round di colloqui tra la delegazione americana e quella russa. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 21 dicembre 2025

Leggi anche: Domenica in oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della quattordicesima puntata del 21 dicembre 2025

Leggi anche: Belve: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata, 2 dicembre 2025

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

I programmi TV di oggi, 21 dicembre 2025 | L’Opinionista.

Ahyeon e Rora delle BABYMONSTER sono perfette nelle nuove foto di Supa Dupa Luv!

Giuseppe Brindisi torna con «Zona Bianca»: «Sono orgoglioso di essere nella squadra di Rete4» x.com

Partecipa dal vivo a ZONA BIANCA Segui la trasmissione in diretta, negli studi televisivi, fai parte del pubblico! Contattaci al 351 0807520 o via mail a [email protected] #pubblicotv #tv #televisione - facebook.com facebook