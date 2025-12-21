Inter News 24 Ziliani critica stadi semivuoti, rigori sbagliati e sceneggiate in panchina, puntando il dito contro l’immagine del calcio italiano. Supercoppa a Riyadh nel mirino di Paolo Ziliani, giornalista sportivo da sempre attento ai temi legati all’immagine e alla credibilità del calcio italiano. Intervenendo sul torneo in corso in Arabia Saudita, Ziliani ha espresso un giudizio durissimo su quanto visto in campo e fuori, soffermandosi in particolare sugli stadi semivuoti, sugli errori dal dischetto e su alcuni comportamenti sopra le righe a bordo campo. La competizione, pensata per esportare il prodotto Serie A all’estero, rischia secondo il giornalista di ottenere l’effetto opposto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ziliani durissimo: «Così il calcio italiano fa figuracce bibliche, rigori alla Fantozzi e risse da Bar Sport…»

Leggi anche: Viviano durissimo: “Milan una partita ridicola. Il calcio è un altro sport”

Leggi anche: Dalla strada al PSG, fino alla Fiorentina, così Cher Ndour sta cambiando il calcio italiano

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ziliani durissimo: 'Il libro Juventopoli racconta 9 scudetti vinti illecitamente' - Nelle scorse ore il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale sottolinea come il patteggiamento richiesto e accolto per Andrea Agnelli nel caso Prisma fosse ... it.blastingnews.com

Ziliani : 'La Juventus non avrebbe potuto iscriversi al campionato né restare in borsa' - Nel suo approfondimento scritto su X e dedicato alle conclusioni dell’Inchiesta Prisma, il giornalista Paolo Ziliani ha sottolineato come 3 ex Juventus quali Giorgio Chiellini, Gianluigi Buffon e ... it.blastingnews.com