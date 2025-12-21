In attesa di conoscere l'esito della riclassificazione dei comuni montani e delle future decisioni sulla riforma proposta dal ministro Roberto Calderoli, il Pd propone la creazione di una Zona Economica Speciale nell’Appennino bolognese. Questa iniziativa mira a sostenere lo sviluppo economico della regione, favorendo investimenti e opportunità per le imprese locali. Zes Appennino per sostenere l’economia.

In attesa di capire il destino della riclassificazione dei comuni montani e che direzione prenderà la riforma proposta dal ministro Roberto Calderoli, dal Pd si gioca di sponda per lanciare la ’Zes’, la Zona economica speciale, per l’Appennino bolognese. In prima linea c’è il deputato Pd Andrea De Maria, già sindaco di Marzabotto dal 1995 al 2004, ricoprendo tra l’altro dal 2000 al 2004 il ruolo di presidente della Comunità montana Alta e media valle del Reno. De Maria, in che cosa consiste questa proposta della ’Zes’? "L’idea è stata proposta anche dal vicepresidente dell’Emilia-Romagna Vincenzo Colla con cui siamo in perfetta sintonia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

