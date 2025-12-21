Zelig On: anticipazioni, comici, cast e ospiti dello show su Italia 1, 21 dicembre. Questa sera, domenica 21 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Zelig On, il nuovo show che vede protagonisti comici molto apprezzati e tanti ospiti. Alla conduzione Paolo Ruffini, con Lodovica Comello e la partecipazione di due fuoriclasse della risata: Ale e Franz. Vediamo le anticipazioni e il cast di comici dello show. Anticipazioni, cast, comici e ospiti. In aggiornamento Streaming e tv. Dove vedere Zelig On in diretta tv e streaming? Appuntamento su Italia 1 in prima visione dal 23 novembre 2025 alle ore 21. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1

Leggi anche: Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1

Leggi anche: Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Zelig On su Italia 1: i comici di stasera, 14 dicembre, da Leonardo Manera ai volti nuovi; Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1; Zelig On, anticipazioni stasera 14 dicembre: la risata non si ferma, nuovi comici, grandi ritorni e Leonardo Manera ospite della quarta puntata; Zelig On | anticipazioni comici e ospiti dello show su Italia 1.

Zelig On è in diretta o registrato? A che ora inizia e ospiti del 21 dicembre - Scopri se "Zelig On" è in diretta o registrato: tutti i dettagli sull'orario di inizio e gli ospiti dell'ultima puntata del 21 dicembre 2025. tag24.it